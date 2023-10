Wiener Sportstätten: Trainingsplätze für ÖFB-Team im Prater werden saniert

Nach der Kritik von ÖFB-Teamchef Rangnick am Zustand der Trainingsplätze im Prater haben sich die Wiener Sportstätten zu Wort gemeldet.

Trainingsplätze für ÖFB-Team im Prater für Teamchef Rangnick "Wiese"

Rangnick hatte am Montag im Zuge der Kaderbekanntgabe für die EM-Qualifikationspartien am 13. Oktober in Wien gegen Belgien und am 16. Oktober in Baku gegen Aserbaidschan die Qualität der Plätze beklagt und sie als "Wiese" bezeichnet. Deshalb sei es wahrscheinlich, dass die ÖFB-Auswahl ihre Einheiten vor dem Belgien-Match auf dem Hauptfeld des Happel-Stadions absolvieren werde.