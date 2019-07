Wiener SPÖ-Verein bezahlte Strafe aus Stadtbudget

2.409 Euro zahlte ein SPÖ-naher Verein nun wegen nicht überprüfter Anmeldung von Mitarbeitern bei der Krankenversicherung an die Kulturabteilung der Stadt zurück. Die Strafe wurde zunächst aus dem Stadtbudget bezahlt.

Die Rückzahlung des Wiener SPÖ-Vereins "Wiener Kulturservice" an die Kulturabteilung der Stadt betraf eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 2.409 Euro. Das bestätigte am Donnerstag das Büro von Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) der APA. Der Verein, der das Donauinselfest mitveranstaltet, wird derzeit im Zuge der "Ibiza-Affäre" von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) durchleuchtet.