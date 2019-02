Wiener SPÖ hält Klubtagung im Burgenland

Die Wiener SPÖ trifft sich nach einigen Jahren der Absenz Mitte März wieder zu einer Klubtagung im Burgenland.

Am 14. und 15. März findet in der “St. Martins Therme und Lodge” in Frauenkirchen eine Klubtagung der Wiener SPÖ statt. Der Auftakt wird laut einem Sprecher nicht öffentlich sein, erst am zweiten Tag dürfen Medienvertreter dem Geschehen beiwohnen.