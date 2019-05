Wiener SPÖ-Gemeinderat Al-Rawi klagte erfolgreich die "Kronen Zeitung"

Die "Kronen Zeitung" hatte im Juni 2017 Bilder von Kindern mit Kopftuch veröffentlicht - die laut Bericht einen islamischen Kindergarten zeigen sollen. Dies entsprach laut SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi - der in dem Bericht ebenfalls erwähnt wurde - aber nicht den Tatsachen.

Der betreffende Artikel “Kopftuch: Bei Kindern Alltag. Islamkindergärten in Liesing – Leser spielte der ,Krone ́ aktuelle Bilder zu” sei am 25.6.2017 online als auch in der Printversion der Zeitung veröffentlicht worden, hieß es heute in der Aussendung. Schmitt habe sich im Zuge der Verhandlungen damit verteidigt, dass er die Bilder von einem Sprecher des Integrationsministeriums erhalten habe, hieß es.