Wiener SPÖ hat große Pläne für Pensionistenhäuser

Neue Strategie für die Wiener Pensionistenwohnhäuser: Sie sollen künftig auch als eine Art Grätzlzentrum fungieren. Zugleich wird aber auch der Bereich Pflege verstärkt.

Wiener bei Einzug in Pensionistenhäuser immer älter

Das "Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser" verfügt über 30 Standorte mit rund 9.000 Plätzen. Zuletzt hat sich das Alter der Menschen, die in eines der "Häuser zum Leben" übersiedeln, sukzessive erhöht. Sprich: Die Wienerinnen und Wiener bleiben immer länger in ihren Wohnungen. Wenn sie dann den Schritt vollziehen, brauchen sie dafür oft mehr Hilfe und Betreuung.

"Es haben sich die Bedürfnisse der Älteren verschoben", betonte Taucher. 450 zusätzliche Pflegeplätze sollen nun bis 2030 in den Einrichtungen geschaffen werden. In einer ersten Phase werden das Haus Haidehof in Simmering sowie das Haus Maria Jacobi im Bezirk Landstraße den neuen Vorgaben entsprechend neu gebaut. Weiters werden Umbauarbeiten in weiteren Niederlassungen vorbereitet bzw. in einigen Fällen schon finalisiert.