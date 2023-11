Wiener Sozialprojekt "Mutfluencer*innen" bekommt Bürgerpreis

Das Wiener Sozialprojekt "Mutfluencer*innen" wird in Brüssel mit dem Bürgerpreis des Europaparlaments ausgezeichnet.

63 Projekte von 88 "Mutfluencer*innen" wurden realisiert

Der Europäische Bürgerpreis wird jährlich an bis zu 50 Projekte in der gesamten EU vergeben, wobei in jedem Land mindestens ein Projekt ausgezeichnet wird. Die Preisträger werden für ihre Aktivitäten geehrt, die die Grundrechte in der EU betreffen, den europäischen Geist stärken oder die gegenseitige Verständigung in der EU fördern.