Wiener soll Killer auf Ex-Frau angesetzt haben: Urteil

Dem Wiener wird vorgeworfen, einen vermeintlichen Killer auf seine Ex-Frau angesetzt zu haben. Die Geschworenen stimmten heute im Landesgericht für Strafsachen über den 19-fach Vorbestraften ab.

Der Mann hat seit 1965 “Häf’n”-Erfahrung, hauptsächlich wegen Vermögensdelikten. “Ja, er ist ein Strolch”, räumte sein Verteidiger Rudolf Mayer an. Im Hinblick auf seine kriminelle Karriere sei es aber äußerst unwahrscheinlich, dass sich sein Mandant ausgerechnet an einen ehemaligen Polizisten wende, wenn er seine Ex-Frau loswerden wolle.

Genau das soll – folgt man der Anklage – geschehen sein. Der 69-Jährige lernte einen pensionierten Wega-Polizisten kennen, der sich ihm angeblich als Personenschützer anbot. Der Beamte im Ruhestand verschwieg jedoch, dass er weiter als Vertrauensperson (VP) für die Polizei tätig ist. Ihm gegenüber soll der 69-Jährige zuerst von der Entführung, später von der Ermordung seiner Ex fabuliert haben. Ein entsprechendes, eineinviertel Stunden langes Vorgespräch zeichnete der VP auch heimlich mit seinem Mobiltelefon auf. Um den Gesprächspartner zu überzeugen, dass er für das jähe und gewaltsame Ende seiner Ex zu zahlen bereit sei, soll der Angeklagte diesem eine prall gefüllte Brieftasche gezeigt haben.

Der VP hatte dem 69-Jährigen allerdings nach zwei Treffen einen verdeckten Ermittler der Polizei vermittelt, der sich als Killer ausgab. 10.000 Euro soll ihm der Angeklagte in Aussicht gestellt haben – ebenfalls zum Schein, wie der 69-Jährige beteuerte. Er hätte nämlich sofort gespürt, dass der angebliche Killer ein Polizist war. Auf die Frage, wie er darauf gekommen sei, entgegnete er: “Wenn man in einem Schweinestall arbeitet, kriegt man den Geruch einer Sau.” Er habe den wahren Job des Mannes förmlich riechen können.

69-Jähriger wollte Ex-Polizisten testen

Nach drei weiteren Treffen mit dem VP bzw. dem verdeckten Ermittler klickten für den massiv Vorbestraften die Handschellen. Im vergangenen April stand der 69-Jährige in einer ersten Verhandlung vor Geschworenen, die ihn anklagekonform schuldig erkannten. Die drei Berufsrichter setzten das Urteil jedoch wegen Irrtums der Laienrichter aus. Der Verdächtige wurde enthaftet – und die Frau, die er angeblich umbringen lassen wollte, meldete ihn an ihrer Adresse an. Sie begleitete den 69-Jährigen sogar zu einem Treffen mit dem VP und Ex-Polizisten in ein Kaffeehaus, das der Angeklagte initiiert hatte.