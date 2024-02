Wiener soll Geschwister jahrelang verdroschen haben: Prozess vertagt

Seit dem vergangenen Herbst befindet sich ein 26-jähriger Mann aus Wien in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft aufgrund des Vorwurfs der fortgesetzten Gewaltausübung gemäß § 107b StGB.

26-Jähriger wegen fortgesetzter Gewalt gegen Geschwister vor Gericht

Die Schwester war in diesem Zeitraum zu ihrer Großmutter gezogen, um dem Leidensdruck zu entgehen. Der ältere Bruder soll sie ständig an den Haaren gezogen, Gegenstände nach ihr geworfen, sie mit der Faust geschlagen und Fußtritte versetzt haben. Nach dem letzten Faustschlag ging die 24-Jährige im Vorjahr zur Polizei und erstattete Anzeige.

Zum Auftakt seines Prozesses bekannte sich der 26-Jährige am Donnerstag vor einem Schöffensenat teilweise schuldig: "Wir haben Auseinandersetzungen gehabt, aber nicht so, wie es geschildert wird. Es war kein Mordversuch. Es war selten, dass wir uns getögelt haben." Der Angeklagte - der älteste Sohn einer Familie aus bestem Haus, Vater und Mutter sind Akademiker und bei renommierten Unternehmen beschäftigt - behauptete in weiterer Folge, seine um zwei Jahre jüngere Schwester habe schon als Kleinkind die Mutter dazu gebracht, ihn zu schlagen, indem sie zu weinen begonnen habe, sobald er im selben Raum war. Das habe "zu Rangeleien unter Kindern" geführt. Mit seinem um fünf Jahre jüngeren Bruder habe er "eigentlich ein ganz gutes Verhältnis". Mit diesem habe er sich "nur Polsterschlachten" geliefert.