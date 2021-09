Wiener soll drei seiner Kinder in Kroatien getötet haben

Ein 56-jähriger Wiener soll drei seiner Kinder in Zagreb umgebracht haben. Der Mann kündete die Tat wohl auf Facebook an, die Opfer waren sieben und vier Jahre alt. Sie wurden erstickt.

Ein 56-jähriger Österreicher aus Wien mit Wohnsitz in Kroatien soll seine drei Kinder getötet haben. Die Polizei fand in der Nacht auf Samstag einen vierjährigen Buben und Zwillinge im Alter von sieben Jahren leblos in der Wohnung des Vaters in Zagreb. Der Verdächtige wurde benommen in der Wohnung angetroffen und befindet sich im Krankenhaus, berichteten kroatische Medien.