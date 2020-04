Wiener soll 15-Jährigen missbraucht haben: Freispruch

Ein 30-jähriger Wiener musste sich am Freitag vor Gericht verantworten, weil er einen 15-jährigen Jungen sexuell missbraucht haben soll. Die Indizien reichten jedoch nicht für einen Schuldspruch.

Ein 30-jähriger Wiener ist am Freitag am Landesgericht vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines Unmündigen und des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses freigesprochen worden. Die Anklage hatte ihm zur Last gelegt, sich am Sohn einer guten Freundin vergangen zu haben, als dieser bei ihm übernachtete. Am Ende des Beweisverfahrens reichten dem Gericht die Indizien nicht für einen Schuldspruch.