Wiener Sehenswürdigkeiten bei 12. "Earth Hour" im Dunkeln

Die "Earth Hour", eine weltweite Aktion des WWF für den Klimaschutz, lässt heute um 20.30 Uhr wieder die Lichter bei zahlreichen Sehenswürdigkeiten in Wien ausgehen.

In Österreich werden unter anderem in den neun Landeshauptstädten die wichtigsten Sehenswürdigkeiten verdunkelt. Mit dabei sind etwa in Wien das Schloss Schönbrunn, das Rathaus, die Staatsoper und die Hofburg.

In Innsbruck, wo in der Altstadt ein “Earth Hour”-Festival stattfindet, wird die Beleuchtung am Goldenen Dachl und in Klagenfurt am Lindwurm abgedreht. Außerdem unterstützt heuer Bundespräsident Alexander Van der Bellen die “Earth Hour”.