Wiener Schulen wollen gegen Mobbing vorgehen

Zehn Wiener NMS bieten mit dem Präventionsprogramm "Respekt: Gemeinsam Stärker" ein Projekt an, das gegen Mobbing und Diskriminierung helfen soll. Und auch Lehrer erhalten Weiterbildungen.

"Respekt: Gemeinsam Stärker": Unter diesem Titel fungiert ein neues Präventionsprogramm an Wiener Schulen, das am Mittwoch präsentiert wurde. Es soll Schüler, Lehrer und Eltern etwa beim Umgang mit Konflikten unterstützen. Die Initiative wird zunächst in zehn Neuen Mittelschulen gestartet. Sie setzt an einem Standort unter anderem auf eigene Burschen- und Mädchenzimmer.