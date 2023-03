Wiener Schüler bekommen neue Gratis-Sommerlernkurse

Die Stadt Wien hat für Schüler mit Aufholbedarf neue kostenlose Förderprogramme in den Sommerferien im Angebot.

Über die Volkshochschulen können Schüler der Volks- und Mittelschule sowie AHS-Unterstufe in Wien bis zu drei Wochen ihr Können in Deutsch, Mathe und Englisch verbessern. Die Wiener Sommerdeutschkurse richten sich speziell an außerordentliche Pflichtschüler, die die Unterrichtssprache nicht gut beherrschen und deshalb eine Deutschförderklasse besuchen.

"WienerSommerLernen" für Schüler

Mit dem "WienerSommerLernen" können fast 8.000 Pflichtschülerinnen und -schüler in der schulfreien Zeit beim Aufholen des Lernstoffs unterstützt werden, wurde Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Mittwoch in einer Aussendung zitiert. Er sieht darin einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit. "Jedes Kind in Wien soll - auch wenn es sich keine teure Nachhilfe leisten kann - die gleiche Chance auf eine gute Bildung bekommen. Hier schafft das niederschwellige Angebot der VHS Sommerlernstationen gezielt Abhilfe."

Zweiwöchige Sommerdeutschkurse in Wien

Die zweiwöchigen Sommerdeutschkurse für außerordentliche Schüler gehen auf eine Empfehlung des Wiener Integrationsrates zurück. Mit diesem Angebot unterstütze man die außerordentlichen Schüler an Volks-, Mittel-, Polytechnischen- und Fachmittelschulen sowie AHS-Unterstufen dabei, schneller ins Regelschulsystem umzusteigen. Durch den Besuch der Kurse könnten die Deutschkenntnisse der Kinder und Jugendlichen zu Beginn des kommenden Schuljahrs noch einmal überprüft werden. Dadurch bekämen viele die Chance, "ihren Bildungsweg ohne Unterbrechungen und sprachliche Barrieren fortzusetzen", so Lejla Sirbubalo, Geschäftsführerin von Interface Wien, die das Angebot durchführt. Bildung sei der Schlüssel für gelungene Integration, betonte Wiederkehr. "Ich erwarte hier auch von der Bundesregierung Vorschläge für verpflichtende Lernhilfe in den Sommermonaten."

Eine Anmeldung für die "WienerSommerLernen"-Angebote ist unter http://www.wienersommerdeutschkurse.at/ bzw. http://www.vhs.at/sommerlernstationen ab 2. Mai möglich.