Wiener Schlager-Ikone Jazz Gitti feiert 75. Geburtstag

Martha Butbul begann als Wirtin, sorgte Anfang der 1990er-Jahre für "A Wunda" und wurde als Jazz Gitti in Österreich berühmt. Am 13. Mai feiert sie ihren 75. Geburtstag.

Sie war Wirtin, Schlagergröße, Dancing Star und ist immer noch ein Original: Martha Butbul, besser bekannt als Jazz Gitti, feiert am Donnerstag ihren 75. Geburtstag und kann auf ein ereignisreiches Leben zurückblicken. Mit Hits wie "A Wunda" oder "Kränk di net" Anfang der 1990er-Jahre höchst erfolgreich, liegt ihr bisher letztes Album "Gib net auf!" schon wieder fünf Jahre zurück. In die Pension hat sich die Jubilarin aber trotzdem noch nicht verabschiedet.

Jazz Gitti: "Ich brauche die Menschen zum Singen"

Zuletzt hatte die Musikerin und Tänzerin coronabedingt freilich keine Gelegenheit für Auftritte vor Publikum - sehr zu ihrem Bedauern. "Ich brauche die Menschen zum Singen, Schmähführen und Unterhalten. Das ist mein Lebenselixier. Auf der Bühne fühle ich mich wie fünfzehn", verriet sie kürzlich der "Kronen Zeitung". An einem Comeback mit ihren "Discokillers" wird aber - auch, wenn es noch keine konkreten Konzerttermine gibt - offenbar schon fleißig gearbeitet: "Wir fangen wieder mit Konzertproben an, spielen alte und neue Hits, und i werd Gschichtln drucken."

Auf den Mund gefallen war die am 13. Mai 1946 als Martha Bohdal in Wien geborene Sympathieträgerin sowieso nie. Bereits mit 16 Jahren gewann sie einen Jugendwettbewerb mit dem Lied "Lulila". Ein Album war in Planung, allerdings kam ein Verwandtenbesuch in Israel und die Liebe dazwischen. Die Sängerin heiratete und lebte bis 1971 in Haifa, wo sie 1965 auch ihre Tochter Shlomit zur Welt brachte. Nach der Rückkehr nach Österreich arbeitete sie zunächst als Kellnerin in einem Jazz-Club, bevor sie selbst als Gastronomin tätig wurde und 1973 das "Cafe Zuckerl" gründete. Zwei Jahre später sollte der erste Wiener Jazz-Heurige folgen, dem sie auch ihren damaligen Spitz- und heutigen Künstlernamen zu verdanken hat.