Wiener sammelten bisher eine Million Tonnen Kompost

Eine Million Tonnen Kompost - diese Menge wurde seit Einführung der Bio-Abfall-Sammlung 1991 in Wien bisher produziert. Das entspricht 41.000 vollgefüllten Müllautos.

Der in den Biotonnen gesammelte Bio-Abfall wird im Kompostwerk Lobau, der größte Behandlungsanlage Europas für biogene Abfälle mit offener Rotte, zu hochwertigem Kompost, der auch im Biolandbau eingesetzt werden kann. "Die Verwertung der Biotonnen trägt auch entscheidend zum Klimaschutz in Wien bei. So werden durch die Kompostierung und der Kompostanwendung 9.000 Tonnen CO2 eingespart", so Umweltstadträtin Ulli Sima.