Wiener Samariterbund ruft zu Lebensmittelspenden auf

Angesichts der hohen Inflation ist der Bedarf bei den Sozialmärkten des Wiener Samariterbunds stark gestiegen. Dieser ruft deshalb zu Lebensmittelspenden auf.

Die Zahlen der Kundinnen und Kunden in den Sozialmärkten des Wiener Samariterbunds sind um 40 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig werden mehr als 500.000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr in privaten Haushalten weggeworfen, so der Samariterbund in einer Aussendung.