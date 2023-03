Wiener Samariterbund auf Suche nach Zivildienern

Der Wiener Samariterbund ist auf der Suche nach Zivildienern. Die betreffenden Starttermine sind der 1. Mai sowie der 1. August, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

"Für die Starttermine 1. Mai und 1. August sind für Zivildienstleistende im Rettungs- und Krankentransport noch Plätze frei", wurde am vergangenen Donnerstag erklärt. Präsidentin Susanne Drapalik findet in der Aussendung positive Worte über die Zivildienstleistenden beim Wiener Samariterbund: Diese "sind eine unverzichtbare Stütze für unsere Arbeit und für unsere ganze Gesellschaft", meint sie. Und: "Gerade im Rettungs- und Krankentransport sind sie aus dem Arbeitsalltag nicht wegzudenken“, erklärt sie.

Auch für die jungen Männer, die ihre Zeit in den Dienst der guten Sache stellen, schaue bei einem Zivildienst im Rettungs- und Krankentransport einiges heraus, heißt es in der Aussendung. „Die Zivildienstleistenden sammeln in den neun Monaten nicht nur wertvolle Erfahrungen für ihr Leben, sondern erhalten auch eine komplette Berufsausbildung", so der für die Zivildienstleistenden beim Samariterbund Wien zuständige Andreas Keyzlar. "Von Tag eins an durchlaufen sie alle notwendigen Stationen, um nach zwei Monaten dem anspruchsvollen Job als Rettungssanitäter gewachsen zu sein. Neben den außergewöhnlichen Erfahrungen im Kontakt mit Patient:innen erhalten sie eine seit Jänner deutlich aufgestockte Vergütung, das Klimaticket, eine Kranken- und Unfallversicherung sowie weitere Vergünstigungen“, teilt er mit.