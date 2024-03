Wiener Rotes Kreuz: Lesepaten helfen Schülern beim Lesenlernen

Am heutigen österreichischen Vorlesetag informiert das Rote Kreuz Wien über sein Programm für Lesepatenschaften.

Das Programm der Lesepaten wurde 2015 vom Wiener Roten Kreuz ins Leben gerufen und ist seitdem ein fester Bestandteil.

Wiener Rotes Kreuz hilt mit Rekordzahl an Lesepaten beim Lesenlernen

Derzeit helfen etwa 50 Freiwillige im Zuge dieses Programms Wiener Schulkindern beim Erwerb der Lesefähigkeit. Im Jahr 2023 erhielten 2.650 Schüler Unterstützung. Die Freiwilligen erbrachten 1.167 Einsätze. Insgesamt summierten sich die geleisteten Stunden auf fast 2.500. Nachdem die COVID-19-Pandemie Herausforderungen für die Bereitstellung mit sich gebracht hatte, hat sich die Lage wieder gefestigt und es wurde eine neue personelle Rekordzahl seit dem Start der Dienstleistung verzeichnet.

"In unserer Gesellschaft ist Lesekompetenz nicht nur die Basis für jedes Lernen, sondern auch für die soziale Integration und für kritisches Denken. Es ist wichtig, den Kindern die Freude am Lesen, an Büchern und an Geschichten zu vermitteln. Geschichten öffnen das Tor zur Welt, zu anderen Kulturen, zu den Gedanken und Gefühlen anderer Menschen. Diese Überzeugung möchte ich den Kindern nahe bringen. Das Rote Kreuz bietet mir die Möglichkeit dazu", so Maria Eisenreich, freiwillige Lesepatin beim Wiener Roten Kreuz.

Wie Lesepaten helfen am Beispiel einer Schülerin

Die Motive für die Beliebtheit dieses Angebots sind vielseitig, weil die Entwicklung und Erfahrung jedes einzelnen Kindes individuell und unverwechselbar sind. Wiederholt treten Situationen auf, die die Wichtigkeit des Angebots für die Schüler unterstreichen. So war ein Mädchen vor über zwei Jahren gezwungen, aus ihrer Heimat, der Ukraine, zu fliehen. Die junge Schülerin ist dankbar, dass sie jetzt in einem sicheren Land die Schule besuchen kann, steht jedoch vor vielen Unsicherheiten. Sie spricht bislang kein Deutsch und fühlt sich deshalb im Unterricht unsicher, zögerlich und zurückhaltend. Dank der Förderung durch eine engagierte Lesepatin, die das Mädchen von Beginn an regelmäßig beim Erlernen des Lesens unterstützt, hat die Schülerin enorme Fortschritte erzielt. Sie kann sich jetzt sehr gut verständigen, liest mit Begeisterung und zeigt sich interessiert und neugierig. Durch die Lesepatin konnte sie somit nicht nur ihre Lese- und Sprachfähigkeiten verbessern, sondern auch ein starkes Selbstbewusstsein aufbauen. "Solche Geschichten machen mich sehr glücklich und zeigen mir, wie wichtig meine Arbeit ist", betont Sylvia Schön, ebenfalls freiwillige Lesepatin beim Wiener Roten Kreuz.

Wiener Rotes Kreuz startet zusätzliches Angebot für die Jüngsten

Das Wiener Rote Kreuz initiiert in Zusammenarbeit mit den Wiener Kindergärten ein neues Vorhaben, welches darauf abzielt, die Kleinsten in Kindertagesstätten beim Erlernen des Lesens zu unterstützen. Bildung wird von früh an großgeschrieben und frühzeitige Förderung ist von entscheidender Bedeutung, um Gleichberechtigung zu unterstützen und jedem Kind eine unabhängige Zukunft zu gewährleisten.

Falls Sie ebenfalls daran interessiert sind, als Lesepate oder Lesepatin beim Roten Kreuz mitzuwirken, kontaktieren Sie uns bitte über fsd@wrk.at und tragen Sie dazu bei, Kindern in Not verbesserte Bildungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Informationen zur Unterstützung dieses Projekts durch Spenden erhalten Sie hier.