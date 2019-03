Wiener Rettung half bei drei Hausgeburten in nur drei Tagen

Die Wiener Berufsrettung war im Februar bei Hausgeburten in vollem Einsatz. Innerhalb von drei Tagen hatten es drei Kinder so eilig, dass sie noch in der Wohnung zur Welt kamen, berichtete die Pressestelle.

Seit 17. Februar waren es insgesamt fünf Kinder, die noch Zuhause oder im Rettungswagen das Licht der Welt erblickten.

Drei Hausgeburten in nur drei Tagen in Wien Am 19. Februar machte die kleine Victoria den Anfang. Die 22-jährige Mutter Katharina hatte bereits Presswehen, als die Notfallsanitäter in der Wohnung in der Fernkorngasse in Favoriten eintrafen. Der Hinterkopf ihres Babys war bereits zu sehen. Der werdende Opa war bis zum Eintreffen des Rettungsteams als Geburtshelfer eingesprungen, wurde dabei von der Leitstelle der Berufsrettung am Telefon unterstützt. Nach wenigen Augenblicken war es dann soweit und Victoria kam auf die Welt. Das 49 Zentimeter große und 2.720 Gramm schwere Mädchen wurde von Papa Markus abgenabelt und anschließend mit der Mutter in die Rudolfstiftung gebracht. “Ich habe gewusst, dass ich Ruhe bewahren und meiner Tochter helfen muss. Dafür durften wir dieses Wunder erleben”, sagte der Opa.

Elisa kam noch vor Eintreffen der Rettung zur Welt Nur einen Tag später wurden die Helfer erneut zu einer Geburt in die Liechtensteinstraße in Alsergrund gerufen. Elisa kam nicht nur zwei Wochen zu früh, sondern auch vor Eintreffen des Rettungsteams zur Welt. Das Team der Berufsrettung Wien brachte das 48 Zentimeter große und 2.950 Gramm schwere Baby und Mutter Suemeyra (24), die ihr Kind ganz allein auf die Welt brachte, zur weiteren Versorgung ins St. Josef-Krankenhaus. “Ich bin so dankbar, dass alles gut gegangen ist”, sagte die jetzt zweifache Mutter.

Tags drauf erreichte die Leitstelle der Berufsrettung Wien dann der Notruf zur dritten Hausgeburt innerhalb von 37 Stunden. Die 32-jährige Lisa-Maria bekam in der Früh die Wehen und verständigte ihren Mann. Der Wiener, der zu dem Zeitpunkt unterwegs war, alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Das Rettungsteam brachte die kleine Lotta-Louisa in der Wohnung in der Unteren Viaduktgasse in der Landstraße auf die Welt. Danach ging es auch für die frisch gebackene Mama samt Tochter ins Donauspital. “Das ist mein drittes Mädchen, aber bis jetzt war jede Geburt anders”, sagte die Mutter beim Besuch der Notfallsanitäter Benjamin und Philipp.