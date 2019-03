Wiener Restaurantwoche startet am Montag

Am 18. März startet die Wiener Restaurantwoche in 80 Restaurants in Wien und Umgebung. Damit reiht sich Wien in eine Liga mit Städten wie New York, London oder Barcelona.

Mittlerweile nehmen weltweit mehr als 10.000 Lokale in über 180 Städten an Restaurantwochen teil. Das Konzept der Restaurantwoche begeistert mittlerweile über 16.000 Gäste in Wien. “In drei Dutzend der Restaurants ist es jetzt schon schwierig bis unmöglich, einen Tisch zu bekommen. Da gibt es bestenfalls Restplätze. Durch die Vielfalt der Restaurants können wir die Wienerinnen und Wiener für die hiesige Spitzengastronomie begeistern,” sagt Dominik Holter, Veranstalter der Wiener Restaurantwoche.

Fixpreise für Sterneküche 42 der teilnehmenden Lokale haben zumindest eine Haube oder mehr. Für die Speisen gibt es Fixpreise. So will man dem Gast die Schwellenangst nehmen, ein Top Restaurant zu betreten. Ein zweigängiges Mittagsmenü kostet €14,50, das dreigängige Menü am Abend €29,50. Ab zwei Hauben gibt es in manchen Restaurants für jede zusätzliche Haube einen Preiszuschlag.

“Die Restaurantwoche ist eine Win-Win-Win Situation: Für Gäste, Restaurants und den Tourismus. Ohne Restaurantwoche würde Wiens Gastronomen eine Million Euro im Jahr fehlen.”, rechnet Holter vor.