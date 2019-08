Wiener Restaurantwoche feiert rundes Jubiläum

Die Wiener Restaurantwoche feiert zehnjähriges Jubiläum. 300.000 Gäste haben seit der Gründung zu einem - im Vergleich zur normalen Karte günstigeren - Fixpreis in einem der teilnehmenden Lokale gespeist.

Die Wiener Restaurantwoche findet zweimal im Jahr statt - im Winter und im Spätsommer. Derzeit können bereits für den Zeitraum vom 26. August bis zum 1. September Kontingente gebucht werden. Das teuerste Abendmenü schlägt dabei mit 49,50 Euro zu Buche. 75 Restaurants nehmen an der kommenden Ausgabe teil.

10.000 Reservierungen für die kommende Restaurantwoche

Holter umriss zwei Zielsetzungen der Initiative: "Zum einen soll der erstklassigen Küche in Wien eine Bühne geboten werden." Gleichzeitig wolle man aber auch Personen, die ansonsten eher nicht zu den Kunden der gehobenen Gastronomie zählen, die Schwellenangst nehmen.

Antrieb im Sommer

Der Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer, Peter Dobcak, lobte die Initiative - nicht zuletzt für den ausgewählten Zeitraum, der aus betriebswirtschaftlicher Sicht gut gewählt sei. Denn die Wiener Betriebe würden Unterstützung in der Sommer- bzw. Urlaubszeit brauchen, in der das Geschäft oft weniger gut laufe.