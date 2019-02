Wiener Rentner konnten Betrug durch falsche Polizisten vereiteln

In den letzten Wochen waren in Wien vermehrt "falsche Polizisten" unterwegs, die vor allem Pensionisten beklauten. Drei Wiener Rentner konnten gestern die Betrüger erkennen.

86-Jährige rief die echte Wiener Polizei

In Wien-Landstraße hatte sich ein mutmaßlicher Betrüger gegenüber einer 86-jährigen Frau telefonisch als Polizist ausgegeben und behauptet, eine Bank hätte Daten weitergegeben und es müsse nun kontrolliert werden, ob nichts abhandengekommen sei. Er erkundigte sich nach Bargeld und Schmuck in der Wohnung und kündigte an, einen “Kollegen” vorbeizuschicken. Kurz danach läutete es mehrmals an der Wohnungstüre. Die 86-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, kontaktierte die Polizei und ließ den Tatverdächtigen nicht in ihre Wohnung. Die Ermittlungen sind im Gange.