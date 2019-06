Wiener Rauchfangkehrer warnen vor Klimageräten: Was tun bei CO-Gefahr?

Im Sommer steigen auch die CO-Unfälle. Die Wiener Rauchfangkehrer geben Tipps, wie die oft tödlichen Unfälle vermieden werden können, und warum auch regelmäßige Wartung nicht zu 100 Prozent schützt.

Durch die wachsende Beliebtheit von mobilen Klimageräten ist es in den letzten Jahren zu vermehrten Problemen beim Luftaustausch in Wohnungen gekommen. "Es ist unbedingt notwendig, bei der Anschaffung eines mobilen Klimageräts eine Überprüfung des Luftverbunds durch den Rauchfangkehrer durchführen zu lassen", sagt Innungsmeister Christian Leiner. Moderne Split-Klimaanlagen sind eine Möglichkeit solche Gefahren zu vermeiden.

Luftstoppel sorgen für Gefahr

"Wenn Abgase einer Therme oder eines Durchlauferhitzers im Vergleich zur Außenluft nicht heiß genug sind, können diese nicht aufsteigen, und der ordnungsgemäße Abzug über den Rauchfang wird verhindert", erklärt Leiner das Phänomen Luftstoppel. Verstärkt wird dieser Effekt durch geschlossene Fenster, die in sanierten oder modernen Gebäuden besonders dicht sind. Bei ungebremster Sonneneinstrahlung am Dach würde dieser Effekt sogar schon bei niedrigeren Temperaturen eintreten.

Regelmäßiges Lüften auch bei Hitze

"Jede Flamme verbraucht Sauerstoff und erzeugt Kohlenmonoxid. An Tagen mit Außentemperaturen ab rund 30 Grad Celsius ist in jedem Fall höchste Vorsicht geboten. Selbst bei durchgeführter Wartung und positivem Rauchfangkehrer-Befund kann sich ein Luftstoppel bilden", gibt Leiner abschließend zu bedenken. "Kohlenmonoxid-Unfälle kommen nicht nur bei veralteten Geräten vor."

4 Tipps zur Sicherheit an heißen Tagen

Duschen, Geschirrabwaschen, etc. - sobald ein Gerät in Betrieb genommen wird, Fenster bzw. Türen zu anderen Räumen mit offenem Fenster öffnen. Auf Vollbäder an heißen Tagen verzichten.