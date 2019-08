Wiener Rathausplatz: Programmänderung beim Film Festival

Achtung, Änderungen beim Programm des Film Festivals in Wien: Die für den 26. August geplante Vorführung von "Der Mann von La Mancha" auf 30. August verschoben.

Film Festival: Dagmar Koller bei Vorführung dabei

Dagmar Koller hat bei der Produktion aus dem Jahr 1983 im Theater an der Wien die Rolle der Aldonza verkörpert. Bei der Vorführung am 30. August wird sie persönlich am Wiener Rathausplatz vor Ort sein und dem Film Festival einen weiteren Höhepunkt verleihen. Das Jubiläumskonzert "150 Jahre Wiener Staatsoper" wird stattdessen bereits am 26. August am Wiener Rathausplatz gezeigt.