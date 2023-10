Wiener Rathaus hisst israelische Flagge

Nach dem Angriff der Hamas, bei dem eine beträchtliche Anzahl von Zivilisten betroffen war, wurde auch am Wiener Rathaus die israelische Flagge gehisst. Wiens Bürgermeister, Michael Ludwig (SPÖ), betonte in einer Pressemitteilung, dass Terror und Gewalt scharf verurteilt werden müssen. Die Menschen in Israel haben die volle Solidarität der Stadt Wien. Das Hissen der Flagge soll ein sichtbares Zeichen dieser Solidarität sein.

Österreich und insbesondere Wien seien freundschaftlich mit Israel verbunden, hob er hervor. Zwischen Wien und Tel Aviv bestünden mehrere Kooperationsabkommen, unter anderem sei vor kurzem ein neuer Jugendaustausch zwischen Wien und Tel Aviv gestartet worden.