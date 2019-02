Wiener Rathaus: Bürgermeister Ludwig feierte das chinesische Neujahr

Bürgermeister Michael Ludwig hat heute das chinesische Neujahr mit der chinesischen Community und Chinas Botschafter in Wien gefeiert.

“Das Neujahrsfest ist in China traditionell ein Familienfest”, sagte Bürgermeister Ludwig. Somit sei der chinesische Neujahrsempfang im Rathaus als “Einladung unter Freunden” zu verstehen. “Ich freue mich besonders, viele Wirtschaftstreibende hier zu sehen. Die Städte sind der Motor der Wirtschaft. Viele Menschen aus China, die in Wien leben und arbeiten, arbeiten am Erfolg der Stadt mit”, so Ludwig. Stellvertretende für die chinesische Community in Wien bedankte sich Botschafter Xiaosi Li für die Einladung ins Wiener Rathaus. Dem Bürgermeister und den Wienern wünschte er “alles Gute, viel Glück und Gesundheit im Jahr des Schweins”. Für die Beziehung zwischen Wien und China war das vergangene Jahr ein sehr erfolgreiches. Die Stadt habe in Wien lebende Chinesen “nachhaltig und langfristig unterstützt”. Sowohl Wien als auch China würden vom Austausch und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit profitieren.