Die Stadt Wien präsentierte am Dienstag den "Vienna Green Economy Report". ©APA (Sujet)

Am Dienstag wurde im Wiener Rathaus der "Vienna Green Economy Report" vorgestellt, den Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, präsentierten. Dieser Bericht analysiert aktuelle und zukünftige Projekte sowohl in der öffentlichen als auch privaten Wirtschaft Wiens in den Bereichen Energie, Mobilität und Kreislaufwirtschaft. Die Untersuchungen zeigen, dass diese Vorhaben zu signifikanten Einsparungen von CO2-Emissionen führen.

Aufgeführt werden etwa der Geothermieausbau in Wien, die Verbesserung des Modal-Split bei den Öffis, eine bessere Abstimmung in Sachen Paketlogistik oder auch die Erhöhung der Sammelquote bei Altstoffen bzw. die Wiederverwertung von Baumaterial. 500.000 Tonnen CO2 können pro Jahr dadurch eingespart werden, heißt es im Report. Insgesamt werden in Wien rund 7,5 Mio. Tonnen CO2 emittiert.

"Vienna Green Economy Report": Wiener Projekte führen laut Report zu CO2-Einsparungen

Doch auch ökonomisch sind die Projekte offenbar nicht irrelevant: Sie leisten demnach einen Beitrag von 200 Mio. Euro zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt. Auch 2.300 Arbeitsplätze würden dadurch geschaffen, hieß es.