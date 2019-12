Wiener Projekt "Skillmill": Virtuelles Jobnetzwerk für Kreative

Zwei Wiener haben eine europäische Jobplattform für Kreative gegründet. Dabei sollen Kreative mit Unternehmen vernetzt werden.

Das Wiener Gründer-Duo Max Hareiter und Ute Leonhartsberger hat mit " Skillmill " ein virtuelles Jobnetzwerk für die Kreativbranche geschaffen, das nach einer geschlossenen Beta-Testphase nun online geht. Ziel ist es, europaweit Kreative und Unternehmen zusammenzubringen, wie es am Mittwoch in einer Aussendung hieß.

Website soll Kreative und Unternehmen vernetzen

In der EU sind demnach mehr als zwölf Millionen Menschen in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig, ihnen gegenüber stehen 2,3 Millionen Unternehmen in der Branche. "Informationslücken verhindern, dass qualifizierte Arbeitssuchende von vielversprechenden Stellenangeboten erfahren, oder die richtigen Arbeitnehmer befinden sich in den falschen Regionen", erläutern die Initiatoren ihre Motivation für das im Jahr 2016 gegründete Projekt. Das Webportal soll sich künftig zu einer "Kooperations- und Innovationsplattform für die internationale Kultur- und Kreativwirtschaft entwickeln".