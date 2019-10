Wiener Privatklinik gewinnt Preis für "One Minute Fortbildungen"

Beim "Visionen Award" des Verbands der Privatkrankenanstalten Österreichs wurde die Wiener Privatklinik für ihre "One Minute Fortbildungen" ausgezeichnet.

Sieger ist im diesen Jahr die Wiener Privatklinik, die als erste Klinik in Österreich das innovative Konzept der "One Minute Fortbildungen" adaptiert hatte und seitdem erfolgreich umsetzt. Die PremiQaMed Privatkliniken erreichten Platz 2 mit Videos zur PatientInnensicherheit. Platz 3 ging ebenso an die Wiener Privatklinik, die für PflegepraktikantInnen ein eigenes Ausbildungskonzept entwickelt hat.

"Die Privatkliniken Österreichs denken in Richtung Zukunft", verkündete Mag. Stefan Günther, Generalsekretär des Verbands der Privatkliniken Österreichs. Schon das dritte Jahr in Folge waren die Mitgliedskliniken eingeladen, fortschrittliche und richtungsweisende Projekte einzureichen, die im Zuge der täglichen Arbeit von den verschiedenen Berufsgruppen initiiert wurden. "Noch nie gab es so viele Einreichungen wie in diesem Jahr", so Günther. "Wir freuen uns, dass unsere Betriebe die Innovationskraft ihrer MitarbeiterInnen so stark fördern. Davon profitieren am Ende immer die PatientInnen."

Wiener Privatklinik holt den ersten Preis

Die Wiener Privatklinik konnte sich unter den zahlreichen Bewerbern durchsetzen: Das ursprünglich in England entwickelte und validierte Konzept der "One Minute Fortbildungen" (ursprünglich "One Minute Wonder") wurde hier unter der Leitung von Pflegewissenschafterin Karin Klas zum ersten Mal in Österreich adaptiert und umgesetzt. Es bietet effektive Methoden, um Wissensvermittlung in der Pflege in den Arbeitsalltag zu integrieren. In stark komprimierter Form wird durch fokussiert erstellte Lerntafeln Fachwissen vermittelt, das innerhalb einer Minute gelesen und erfasst werden kann. Die Karten werden an Orten mit regelmäßig wiederkehrender Wartezeit platziert, wie etwa auf der Intensivstation während einer Blutgasanalyse. Das Pflegepersonal kann so auch elementares Wissen, wie beispielsweise zum Handling von Notfällen, ohne zusätzlichen Aufwand auffrischen.

PremiQaMed Privatkliniken und Wiener Privatklinik auf Platz 2 und 3

Die PatientInnensicherheit stand beim Projekt des 2. Platzes im Mittelpunkt: Unter dem Motto "Einchecken und sicher fühlen" entwickelte Teresa Mang nach dem Vorbild der Sicherheitsvideos im Flugzeug Kurzfilme für die Patienten. In den Videos wird das heikle Thema Sicherheit so aufbereitet, dass sich die Patienten gut aufgehoben fühlen, aber nicht verunsichert werden. Darüber hinaus sind sie barrierefrei gestaltet.

Die Wiener Privatklinik konnte auch beim 3. Platz noch einmal punkten: Mit einem von Pflegedirektorin Gabriele Giehser und Pflegewissenschafterin Karin Klas entwickelten Ausbildungskonzepts für Pflegepraktikanten wird nicht nur die Klinik als attraktiver Arbeitgeber präsentiert. Zentral ist vielmehr die Vermittlung eines realistischen Bildes des Pflegeberufs für BerufseinsteigerInnen und eine professionelle Begleitung der PraktikantInnen – in Zeiten des Pflegemangels ein Projekt mit Zukunftspotenzial.