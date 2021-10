Wiener Privatbank wächst mit Immo-Deals

Die Wiener Privatbank konnte mit Fokus auf Kapitalmarkt-Dienstleistungen und Immobiliendeals im ersten Halbjahr stark wachsen. Das Institut will nun den ersten "Grünen" Mezzaninkapitalfonds auf den Markt bringen.

Fokus der Wiener Privatbank auf Immo-Deals und Beratung

Die Wiener Privatbank sieht sich als Nischenanbieter mit einem Fokus auf Beratung für Kapitalmaßnahmen und für Immobiliengeschäfte, vor allem für KMU. Im Vorjahr habe die Bank die beiden Börsengänge in Wien begleitet. Erstmals würden mehr als 2 Mrd. Euro an Vermögenswerten verwaltet (2,2 Mrd. Euro Assets under Management), vor kurzem waren es noch 1,5 Mrd. sagte Raninger. So linear fortschreiben dürfe man dieses Wachstum aber nicht, bremst er zu hohe Zukunftserwartungen. Ziel sei es, die Emissionserlöse der Kunden im eigenen Depot zu verwalten und auch am Wertpapierhandel anzuknüpfen. "Wir sind eine Privatbank und keine Onlinebank mit Massengeschäft", so Raninger.