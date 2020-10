Wiener Priesterseminar: 2020 mit größtem Zuwachs seit langem

Das Wiener Priesterseminar konnte heuer den größten Zuwachs seit Jahren verzeichnen. Seit diesem Herbst werden 14 neue Priesterkandidaten ausgebildet.

Der Beruf des Priesters scheint interessant wie schon länger nicht mehr - zumindest in Ost-Österreich: Das Wiener Priesterseminar verzeichnete heuer den größten Zuwachs seit Jahren. 14 neue Priesteramtskandidaten werden seit diesem Herbst ausgebildet. Die heurige Eintrittszahl steche aus dem allgemeinen Trend im gesamten deutschen Sprachraum deutlich heraus, hieß es in einer Aussendung der Erzdiözese Wien am Donnerstag.