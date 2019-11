Wiener Praxisplan: Neues Design und erweiterte Features

Die vielleicht wichtigste Arztsuche in Wien erstrahlt in neuem Design: Der Praxisplan der Ärztekammer für Wien ist nun mit aktualisiertem Design und erweiterten Features online.

Gesucht und sortiert werden kann im neuen Wiener Praxisplan zukünftig nach der Entfernung zur jeweiligen Ordination. Das Feature "Jetzt geöffnet" ermöglicht zudem Patientinnen und Patienten, unkompliziert und schnell eine Ordination in der Nähe zu finden, die aktuell gerade geöffnet hat.

"Responsive Design": Neuer Praxisplan passt sich an

Der neue Praxisplan ist im "Responsive Design" gestaltet. Damit passt sich die Oberfläche an das jeweils verwendete Medium an. Somit ist die Nutzung des Praxisplans auf allen Geräten und unabhängig von der jeweiligen Bildschirmgröße möglich. Das klar definierte, übersichtliche Design ist an die Website der Ärztekammer www.aekwien.at angelehnt.