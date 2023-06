Wiener Pop-Up Genuss-Garten Palais FREILUFT hat wieder geöffnet

Der schönste Pop-Up Genuss-Garten Wiens im Palais Auersperg hat wieder geöffnet. Am Programm beim Palais FREILUFT stehen innovative und nachhaltige Food-Trends, sowie coole Pop-Up Märkte und jede Menge weitere Specials.

Ab 19. Juni verwandelt sich der prachtvolle Garten des Palais Auersperg zum dritten Mal in eine urbane Afterwork-Oase. Auf 5.000 Quadratmetern vereinigen sich 14 Gastronome, um den schönsten Gastgarten Wiens gemeinsam als Palais FREILUFT zu bespielen.

Bei schönem Wetter und freiem Eintritt werden von Montag bis Samstag Drinks und Soulfood im imperialen Ambiente serviert. Bis zum 2. September runden weitere Highlights das Programm ab, wie zum Beispiel "Fine Dining"-Events mit nationalen Spitzenköchen.

Palais FREILUFT in Wien als Afterwork-Oase

Mit dabei die besten Gastronomen der Stadt: "Rosa & Blau Food" mit 100% Bio-smashed Burgern, "THUM" mit den traditionellen Beinschinken-Semmerln, "Haru Sushi" serviert experimental Maki und Sushi, "TAIM" bieten Israelian Streetfood, Mario Bernatovic‘s "YUGO GRILLAGE" bringt die besten Cevapcici und "NIGLS" bietet Beef Tartar und andere Köstlichkeiten bei seinem „Premium Gourmet Würstelstand“ an. "CIVEDIAMO" sorgt mit italienischen Spezialitäten für Italo-Flair und die Eis-Manufaktur "EISGEKUHLT" serviert nachhaltig produzierte Eis-Spezialitäten. Ein weiteres kulinarisches Highlight bietet Haubenköchin Parvin Razavi von "&FLORA" mit Tacos mit Twist und "GAIA Kitchen" überzeugen mit vegetarischem Döner und Köfte.

Neben den Food-Courts kommen auch Hobby-Sommeliers und Bierkenner auf ihre Kosten. So bietet etwa der Wein&Co Stand eine erlesene Wein-Auswahl von österreichischen Winzer:innen und an der Bierbar wird frisch gezapftes Original-tschechisches Budweiser ausgeschenkt. Schlumberger sorgt mit dem "White Ice Secco" für prickelndes Vergnügen. An der "Aperitivo Lounge" werden wieder die beliebten SELECT-"Sprizz"-Variationen angeboten und erlesene französischer Winzer-Champagner findet man an der "Dosage Bar à Champagne". Damit nicht genug. Die besten Mixologen der Stadt überzeugen mit außergewöhnlichen Cocktail-Kreationen, unter anderem mit "Hendrick’s Gin" und "Ron Barcelo Rum".

Lounge-Area: Workshops, "Fine Dining" oder Yoga mit Anna Posch

Unter dem Motto "Alles, was dir guttut" wird im Palais FREILUFT natürlich auch heuer wieder eine eigene Lounge-Area geschaffen, in der verschiedene Aktivitäten und Workshops angeboten werden. Am Programm: Das beliebte Park-Quiz, verschiedene Spirituosen- und Cocktailverkostungen von und mit renommierten Barkeepern sowie exklusive Dinner-Events mit österreichischen Spitzenköchen, die in der „Lohberger“-Open-Kitchen ihr Können zeigen.

Yogis dürfen sich über Flow-Yoga-Einheiten mit der bekannten Influencerin Anna Posch von Poschstyle freuen. Die angesagten WE ARE FLOWERGIRLS zeigen in kreativen Workshops wie Dried Flowers zu sommerlichen Blumenkränzen gebunden werden. Jeden Freitag können selbstgemachte Keramiken von „LE CIEL“ kreativ verziert werden. Außerdem ergänzen verschiedene Pop-Up Märkte mit nachhaltigen und regionalen Produkten jeden zweiten Samstag das Palais FREILUFT-Programm.

Facts:

Wo: Palais Auersperg, Eingang über Trautsongasse 1B, 1080 Wien

Wann: Von 19. Juni bis 2. September.2023

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 16:00 bis 23:00 Uhr, jeden zweiten Samstag Pop-up Märkte ab 14 Uhr, Sonntag: Ruhetag