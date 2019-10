Wiener Polizisten werden binnen Stunden zwei Mal zu Lebensrettern

Die Wiener Polizei berichtet von zwei Lebensrettungen mittels Defibrillator, die Polizeibeamten innerhalb weniger Stunden am Montag gelangen.

Am Montag kurz nach 11 Uhr brach auf der Wexstraße in Wien-Brigittenau ein 60-jähriger Mann zusammen und blieb reglos auf der Straße liegen. Zu einem ähnlichen Vorfall, ebenfalls mit einem 60-jährigen Mann, kam es kurz vor 14:45 Uhr in der Strachegasse in Wien-Simmering.