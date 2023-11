Wiener Polizisten als Lebensretter geehrt

Am Montag wurden mehrere Polizisten der Wiener Polizei von Innenminister Karner als Lebensretter ausgezeichnet.

Bezirksinspektor rettete am Bahnhof Wien Liesing einen Mann von Gleisen

Der Bezirksinspektor Christoph Scheibner befand sich auf dem Weg zum Grundausbildungslehrgang in der Marokkanergasse. Am Liesinger Bahnhof hörte er lautes und hektisches Rufen mehrerer Personen. Schließlich sah der Beamte eine offensichtlich verwirrte und desorientierte Person auf dem Gleiskörper des Bahnsteigs 1, die blutete und sich nicht bewegte. Er stellte sich in den Dienst und begab sich unter Einsatz seines eigenen Lebens auf den Gleiskörper. Zusammen mit einem mutigen Zivilisten konnte der Mann, der auf den Gleisen stand, mit körperlicher Kraft vom Gleiskörper entfernt werden. Kurz nachdem die Gleise frei waren, fuhr ein Zug auf Gleis 1 durch den Bahnhof. Durch das schnelle und entschlossene Handeln des Beamten unter Einsatz seines eigenen Lebens konnte das Leben eines Menschen in höchster Gefahr gerettet werden.

Frau von Wiener Polizisten aus Neuer Donau gerettet

Die beiden Polizisten aus Wien, Daniel Rud und Oliver Max, bemerkten am Einsatzort eine Frau, die sich etwa 10 Meter vom Ufer entfernt im Wasser befand. Sie schlug wild mit den Händen um sich und es schien, als kämpfe sie um ihr Leben. Die Frau geriet immer wieder mit dem Kopf unter Wasser und versuchte panisch nach Luft zu holen. Da sich die Frau in akuter Lebensgefahr befand, zögerten die beiden Beamten nicht und begaben sich sofort in das 17 Grad kalte Wasser. Als sie auf Höhe der Frau waren, hatte sie sich bereits vollständig unter Wasser befunden. Revierinspektor Daniel Rud packte sie in letzter Sekunde am rechten Arm im Wasser. Die Beamten retteten sie mithilfe einer Rettungsgriff-Technik aus dem Wasser. Am Ufer begannen die Beamten und die bereits eingetroffene Berufsfeuerwehr Wien sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die gerettete Person wurde zur Intensivstation des Donauspitals gebracht. Aufgrund des schnellen und entschlossenen Eingreifens des Beamten unter Einsatz seines eigenen Lebens konnte das Leben eines Menschen aus höchster Gefahr gerettet werden.