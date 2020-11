Wiener Polizist stürzte nach Faustschlag Stiegen hinunter

Ein Randalierer attackierte in Wien-Floridsdorf einen Polizisten mit einem Faustschlag, dass dieser einige Stiegen hinunter stürzte.

Zwei Randalierer haben am Donnerstag in Wien-Floridsdorf bzw. in der Leopoldstadt im Rausch Polizisten attackiert. In Floridsdorf randalierte laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak ein 36-Jähriger offensichtlich alkoholisiert gegen 19.30 Uhr lautstark in einem Stiegenhaus. Der Aktion war zunächst ein Streit mit einem Bekannten vorausgegangen, auf den auch die Polizisten des unweit gelegenen Stadtpolizeikommandos Floridsdorf aufmerksam wurden.