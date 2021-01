Wiener Polizist in NÖ überfahren: Strafantrag zurückgewiesen

Im Fall einer Frau, die im August 2019 auf einem Campingplatz in Waidmannsfeld (Bezirk Wiener Neustadt) ihren bei der Polizei tätigen Ehemann mit einem Auto überfahren haben soll, hat das Landesgericht Wiener Neustadt den Strafantrag wegen grob fahrlässiger Tötung zurückgewiesen.

Die "Verdachtslage wegen eines Mordes" sei für die zuständige Richterin "dringender gewesen", sagte Sprecherin Birgit Borns am Samstag. Am Zug ist nun das Oberlandesgericht (OLG) Wien.

Polizist wurde leblos auf Campingplatz aufgefunden

Über die neuen Entwicklungen in dem Langzeitfall hat zuerst der "Kurier" (Samstagsausgabe) berichtet. Der 54-jährige Polizist war am Abend des 13. August 2019 leblos auf einem Campingplatz in Neusiedl bei Pernitz in der Gemeinde Waidmannsfeld entdeckt worden. Der Wiener war laut Obduktion an einer Lungenquetschung gestorben.