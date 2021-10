Wiener Polizist in NÖ überfahren: Haft für Ehefrau

Die Strafe für eine Frau, die ihren Mann, der bei der Polizei in Wien tätig war, im August 2019 auf einem Campingplatz überfahren hat, ist verringert worden.

Die Strafe gegen eine Frau, die ihren bei der Polizei tätigen Mann im August 2019 auf einem Campingplatz in Waidmannsfeld (Bezirk Wiener Neustadt) unabsichtlich überfahren haben soll, ist vom Oberlandesgericht Wien auf zwölf Monate, davon vier unbedingt, herabgesetzt worden. Gerichtssprecher Reinhard Hinger bestätigte am Mittwoch auf Anfrage einen "Heute"-Bericht. Die 57-Jährige hatte ursprünglich wegen grob fahrlässiger Tötung 21 Monate, davon sieben unbedingt, erhalten.

57-Jährige hätte ursprünglich 21 Monate Haft erhalten sollen

Fahrlässigkeit oder Vorsatz

Der Prozess in erster Instanz - die Geschworenenverhandlung am 29. Juni am Landesgericht Wiener Neustadt - war von der Problematik geprägt gewesen, ob bei dem Vorfall Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorgelegen hatte. Die Hauptfrage nach Mord war verneint worden.

Polizist wurde 2019 von seiner Ehefrau in NÖ überfahren

Am Abend des 13. August 2019 war der 54-jährige Polizist leblos auf dem Freizeitareal in Neusiedl bei Pernitz in der Gemeinde Waidmannsfeld entdeckt worden. Unter Alkoholeinfluss - sie hatte 0,86 Promille intus - soll die Frau zuvor zu ihrem Pkw gestürmt sein und sich hinter das Steuer gesetzt haben. Was danach folgte, konnte auch durch ein verkehrstechnisches Gutachten nicht restlos geklärt werden. Der 54-Jährige war jedenfalls vom Heck des Wagens erfasst worden, daraufhin gestürzt und war danach vom Auto überfahren worden. Die Beschuldigte hatte dabei ein Rumpeln bemerkt: "Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass da mein Mann unter dem Auto liegt."