Wiener Polizeikalender 2020 rückt Grätzel ins Rampenlicht

Nicht Spezialeinheiten oder WEGA, sondern die Grätzelpolizisten stehen beim Wiener Polizeikalender 2020 im Vordergrund. Am Dienstag wurden die 14 Kalenderblätter feierlich vorgestellt.

"Mein Wien - Mein Grätzl" ist das diesjährige Motto des Wiener Polizeikalenders 2020. Die insgesamt 14 Kalenderblätter zeigen ausschließlich Beamte der 14 Stadtpolizeikommanden in der Bundeshauptstadt. Es ist bereits die zehnte Ausgabe des Kalenders. Präsentiert wurde er am Dienstagabend in den Wiener Sofiensälen.