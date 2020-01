Wiener Polizei zog über ein halbes Kilo Heroin aus dem Verkehr

Der Polizei gelang gestern ein größerer Erfolg gegen den organisierten Drogenhandel. In Wien-Favoriten konnte eine Person mit gut 550 Gramm Heroin festgenommen werden und auch in Wien-Ottakring wurden drei Heroindealer verhaftet.

Bei einer Observation konnten Wiener Polizeibeamte am Donnerstag einen mutmaßlichen Drogenhändler bei der U1-Station Alaudagasse in Wien-Favoriten beobachten. Bei der Personendurchsuchung fand man ca. 550 Gramm Heroin und ca. 10 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 18.000 Euro. Der 29-jährige Serbe wurde festgenommen.

Heroin in Wien-Ottakring verkauft

Drei weitere mutmaßliche Heroindealer im Alter von 18 bis 22 Jahren wurden von der Polizei im Bereich U3-Station Hütteldorfer Straße bzw. in einer Wohnung in der Brestelgasse in Wien-Ottakring festgenommen. Zwei der Festgenommenen aus Montenegro hatten zuvor an drei bekannte Abnehmer Heroin verkauft. Die dritte Festnahme erfolgte in einer Wohnung, wo auch Utensilien zum Suchtgiftverkauf gefunden wurden.