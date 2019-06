Wiener Polizei schnappte mutmaßlichen Kokaindealer

Ein 31-jähriger Österreicher steht im Verdacht, in den letzten beiden Jahren rund 7,5 Kilogramm Kokain von einer Lagerhalle aus in Brunn am Gebirge verkauft zu haben. Der Mann hatte aber auch noch andere Drogen auf Lager.

Die Wiener Polizei konnte nach einem anonymen Hinweis einen mutmaßlichen Kokain-Dealer festnehmen. Der 31-jährige Österreicher verkaufte von einer Lagerhalle in Brunn am Gebirge ausgehend im Zeitraum der letzten zwei Jahre rund 7,5 Kilogramm Kokain an verschiedene Abnehmer. Der Straßenverkaufswert beläuft sich dabei auf rund 50.000 Euro.

Drogen "aller Art"