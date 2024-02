Wiener Polizei schnappte Drogendealer

Drei Männer wurden vor einem Gebäude beobachtet, was den Verdacht aufkommen ließ, dass sie kurz davor standen, einzubrechen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden alarmiert.

Mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen

In einem mitgeführten Rucksack wurden zudem etwa 602 Gramm vermutliches Cannabiskraut, etwa 39 Gramm vermutliches Amphetamin sowie 14 vermutliche Ecstasy-Tabletten gefunden und sichergestellt. Darüber hinaus wurde bei einem der 18-Jährigen eine geladene Schreckschusswaffe gefunden und beschlagnahmt, obwohl er ein behördliches Waffenverbot hatte. Die drei Personen wurden vorläufig festgenommen, da der Verdacht des Suchtmittelhandels bestand.

Wiener Polizei fand weitere Drogen bei Hausdurchsuchung

Im Zuge anschließender Ermittlungen konnte mithilfe der Polizeidiensthundeeinheit und eines Suchtmittelspürhundes in einer Wohnung weitere Drogen gefunden werden. Ein 23-jähriger Mann, polnischer Staatsbürger, der während der Durchsuchung eintraf, gab an, dass die in der Wohnung gefundenen Drogen ihm gehören. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die vier Festgenommenen auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Untersuchungen sind im Gange.