Wiener Polizei nimmt zwei gesuchte Männer fest

Am Mittwoch klickten in den Wiener Bezirken Döbling und Rudolfsheim-Fünfhaus für zwei gesuchte Männer die Handschellen.

Zielfahndern des LKA Wien konnten am 6. Februar zwei Gesuchte ausfindig machen und festnehmen.

Ein 32-jähriger tschechischer Staatsbürger, der wegen Nichtbezahlung von Unterhaltszahlungen von tschechischen Behörden per EU-Haftbefehl gesucht wird und der eine viermonatige Freiheitsstrafe absitzen muss, wurde um 07.00 Uhr in der Gunoldstraße (Döbling) festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt.