Wiener Polizei nimmt sechs Drogendealer fest

Am Sonntag klickten für sechs Drogendealer am Praterstern und in der Koppstraße die Handschellen.

Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gelang es am 28. April, sechs mutmaßliche Suchtmittelhändler in den Wiener Bezirken Leopoldstadt und Ottakring festzunehmen.

Festnahmen nach Suchtmittelhandel in Wien Im Bereich des Pratersterns und der Koppstraße konnten die Polizisten zwei österreichische Staatsbürger (24, 26), zwei Staatsangehörige aus Rumänien (23, 27), einen ägyptischen (18) und einen somalischen (20) Staatsangehörigen beim Verkauf von Marihuana beobachten und schließlich auch festnehmen. Bei den Festgenommenen wurden Bargeld und Suchtmittel sichergestellt.