Wiener Polizei nimmt Drogenlenkern Führerschein ab

Zu Jahresbeginn mussten zwei Drogenlenker in Wien den Führerschein abgeben. In einem Fall wurden von der Polizei 28 "Baggies", diverse Waffen und 2.200 Euro sichergestellt.

Am 2. Jänner wurde ein 31-jähriger Pkw-Lenker (Staatsangehörigkeit: russ. Föd.) in der Kelsenstraße in Wien-Landstraße von der Polizei angehalten, da er beim Wechsel des Fahrstreifens nicht blinkte.