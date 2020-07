Wiener Polizei nahm zwei mutmaßliche Dealer fest

Die Wiener Polizei nahm am Dienstag zwei mutmaßliche Drogendealer im Stadtgebiet fest. Geringe Mengen an Drogen wurden sichergestellt.

Wiener Polizeibeamte nahmen am Dienstag während ihres Streifendienstes einen mutmaßlichen Drogendealer wahr, der im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Eichenstraße" in Wien-Margareten gerade dabei war, Suchtmittel an mehrere Abnehmer zu verkaufen. Der 29-jährige Italiener versuchte zu flüchten, wurde jedoch von den Beamten daran gehindert. Die Drogen versteckte der Mann in seinem Mund. Die Beamten stellten vier Kügelchen Kokain und Bargeld in Höhe von € 255,- sicher.