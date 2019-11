Wiener Polizei legt mehreren Welpenhändlern das Handwerk

Am Samstag und Montag gelang es der Wiener Polizei, in Liesing und Mariahilf mehrere Welpenhändler aus dem Verkehr zu ziehen und diesen die zum Verkauf bestimmten Hunde abzunehmen. In Wien-Liesing kontrollierten Beamte am Samstag im Zuge eines Plan-quadrates einen Kleintransporter.

In Wien-Liesing kontrollierten Beamte am Samstag im Zuge eines Plan-quadrates einen Kleintransporter. Ein 21-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau (beide slowakische Staatsangehörige) transportierten verschiedene Hunderassen in separaten Transportboxen.

Welpen sichergestellt: Anzeigen für Welpenhändler

Ein Amtstierarzt der MA60 wurde verständigt, die Welpen wurden abgenommen und die beiden Händler angezeigt. Auch in der Mariahilfer Straße in Wien 6 führten Polizeibeamte am Montag eine gemeinsame Schwerpunktaktion mit Mitarbeitern des Wiener Tierschutzvereins durch. Es kam zu mehreren Identitätsfeststellungen, mehrfachen Anzeigen und der Abnahme eines Hundes.

Warnung der MA 60: Keine Käufe übers Netz