Wiener Polizei gelingt Festnahme eines international gesuchten Drogendealers

Für zwei polizeilich gesuchte Männer klickten Dienstagfrüh in Wien die Handschellen - einer davon war bereits europaweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Einen 38-jährigen via Europol gesuchten Drogendealer haben Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien (LKA) Dienstagfrüh in einer Wohnung in der Schönbrunner Straße in Wien-Margareten geschnappt. Nur wenig später nahmen die Beamten einen 24-Jährigen in Ottakring fest, nach dem ebenfalls wegen Suchtmittelhandels gefahndet worden war, berichtete die Polizei am Mittwoch.