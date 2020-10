Wiener Polizei fand Drogen im Wert von rund 40.000 Euro

Die Wiener Polizei konnte Anfang der Woche einen mutmaßlichen Drogendealer in Wien-Ottakring festnehmen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden sie noch mehr Suchtmittel.

Die Wiener Polizei führte am Montag Observationen im Bereich der Ottakringer Straße in Wien-Ottakring durch. Als nach erfolgten Drogenverkäufen ein 21-jähriger Algerier angehalten werden konnte, wehrte sich der Verdächtige heftig gegen die Festnahme.

4 Kilo an Drogen gefunden

An einer Bezugsadresse des Mannes in Wien-Währing wurde kurz darauf mit Unterstützung der WEGA eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. In der Wohnung stellen die Beamten größere Mengen an Cannabisharz (ca. 3 kg) und Cannabiskraut (ca. 1 kg) sicher. Es kam außerdem zu Festnahmen zweier Männer aus Algerien und Ägypten, die Komplizen des 21-Jährigen sein sollen.