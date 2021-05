Wiener Polizei fahndet nach brutalem Räuber und Komplizinnen

Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach einem Mann, der bereits im März kurze Zeit hintereinander zwei brutale Raubüberfälle im Bezirk Josefstadt begangen haben soll. Zwei junge Frauen sollen dabei "Schmiere" gestanden haben.

Ein unbekannter Mann soll am 13. März in der Tigergasse in Wien-Josefstadt einem alkoholisierten 25-jährigen Mann auf offener Straße unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und dann dessen Geldbörse und Mobiltelefon geraubt haben, als er zu Boden gegangen war.